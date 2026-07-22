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Журнал «Профиль»

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Новый закон поможет с набором в войска для СВО, считают в Минобороны

Новый закон поможет с набором в войска для СВО, считают в Минобороны

Закон о расширении круга лиц с судимостью, которые могут заключить контракт с ВС России, позволит увеличить их число на военной службе, заявил 22 июля 2026 года заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин на пленарной сессии в Госдуме.

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