Новый закон поможет с набором в войска для СВО, считают в Минобороны

Закон о расширении круга лиц с судимостью, которые могут заключить контракт с ВС России, позволит увеличить их число на военной службе, заявил 22 июля 2026 года заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин на пленарной сессии в Госдуме.