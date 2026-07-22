Новый закон поможет с набором в войска для СВО, считают в Минобороны

Закон о расширении круга лиц с судимостью, которые могут заключить контракт с ВС России, позволит увеличить их число на военной службе, заявил 22 июля 2026 года заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин на пленарной сессии в Госдуме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии