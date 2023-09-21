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Кечинов об РПЛ: «Зенит» – единственный фаворит. Клуб идет по своему чемпионскому графику»

Кечинов об РПЛ: «Зенит» – единственный фаворит. Клуб идет по своему чемпионскому графику»

«Для меня пока существует только один фаворит в чемпионской гонке – это «Зенит». Команда на старте немного побуксовала, но сейчас набрала хороший ход.

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