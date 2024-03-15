Захарова высмеяла главу Евросовета за раннее подведение итогов выборов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 марта прокомментировала «поздравление» главы Евросовета, который поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России, сославшегося на предсказуемость результатов.
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