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Захарова высмеяла главу Евросовета за раннее подведение итогов выборов

Захарова высмеяла главу Евросовета за раннее подведение итогов выборов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 марта прокомментировала «поздравление» главы Евросовета, который поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России, сославшегося на предсказуемость результатов.

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