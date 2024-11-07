Time узнал, какой шаг Трампа по Украине заинтересует русских

Если Дональд Трамп, переизбранный на второй президентский срок, решит заключить соглашение с Владимиром Путиным по ситуации в Украине, «россияне будут заинтересованы в этом», заявил бывший высокопоставленный американский чиновник, поддерживающий связи на высшем уровне как в Вашингтоне, так и в Москве.