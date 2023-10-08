Посольство Израиля не знает, звонил ли Нетаньяху Путину после эскалации

Информацией о том, связывался ли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным после резкого обострения ситуации у сектора Газа, не располагает посол Израиля в РФ Александр Бен Цви 8 октября, сообщает ТАСС.
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