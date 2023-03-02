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Вяльбе о проведении Кубка мира: «Будем предлагать не только Тюмень, но и Вельск. Иностранцам будет сложно, но ничего, потерпят»

Елена Вяльбе назвала города, которые будут претендовать на проведение Кубка мира по лыжам. «Мы надеемся, что, когда решатся все вопросы, мы будем выходить на международную арену.

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