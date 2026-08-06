300 лет истории: какой была в прошлом алтайская Смоленщина. Ретрофото

Природа щедро одарила Смоленский район Алтайского края. Остров Иконниково, урочище Щеки, место слияния Песчаной с Катунью, Точилинский борок – каждый из этих уголков по-своему неповторим и притягивает ценителей алтайской красоты.
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