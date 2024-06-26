Кэмерон: Британия просит Францию воздержаться от эскалации украинского конфликта

Великобритания просит Францию воздержаться от эскалации украинского конфликта. Об этом в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявил руководитель министерства иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон, информирует RT.
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