Египет выразил готовность помочь с эвакуацией россиян из сектора Газа

Посол России в Египте Георгий Борисенко в пятницу, 13 октября, заявил, что власти Арабской Республики готовы помочь с организацией эвакуации россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа, – сообщает телеканал RT.
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