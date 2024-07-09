За «шариатский патруль» в Кабардино-Балкарии задержаны 10 человек

Их обвинили в создании экстремистского сообщенства.фото: vk.com/nakgov--> Полиция Кабардино-Балкарии задержала десять человек, по обвинению в создании экстремистского сообщества — так называемого шариатского патруля, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.