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Эксперт из Финляндии Кяихкё: “Западные санкции не заставят Россию прекратить СВО”

Эксперт из Финляндии Кяихкё: “Западные санкции не заставят Россию прекратить СВО”

Западные санкции не заставят Россию прекратить специальную военную операцию (СВО). Конечно, из-за нее российская экономика упала на 4%, но это ничто по сравнению с тем, что происходит на Украине.

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