www.popmech Boeing продемонстрировал систему, способную сбить баллистические ракеты еще в космосе Против массированной ядерной атаки она не спасет, зато легко может сбить несколько боеголовок, посланных агрессивным соседом Даже взрывчатка не нужна — система просто уничтожит цель выстрелом на гиперзвуковой скорости Компания Boeing совместно с Агентством противоракетной обороны США (MDA) завершила успешную демонстрацию новой усовершенствованной системы перехватчиков для наземной системы защиты средней зоны действия (GMD), которая позволяет раньше уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты в космосе.