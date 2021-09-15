Друзья

10 368 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Решил головоломку. Первоначальная статья была озаглавлена тоже так " ... гробницы Павла". Но в ней речь шла о гробниц...В поисках гробниц...
  • Валерий Протасов
    "В поисках гробницы апостола Павла". Так Павла или Петра?В поисках гробниц...
  • Юрий Ильинов
    🗓 16.09.2021 Карта дня - 8 пентакли Сегодня предстоит день новых возможностей и желаний. Стоит попробовать взяться...В поисках гробниц...

Boeing продемонстрировал систему, способную сбить баллистические ракеты еще в космосе

Boeing продемонстрировал систему, способную сбить баллистические ракеты еще в космосе

www.popmech   Boeing продемонстрировал систему, способную сбить баллистические ракеты еще в космосе Против массированной ядерной атаки она не спасет, зато легко может сбить несколько боеголовок, посланных агрессивным соседом Даже взрывчатка не нужна — система просто уничтожит цель выстрелом на гиперзвуковой скорости Компания Boeing совместно с Агентством противоракетной обороны США (MDA) завершила успешную демонстрацию новой усовершенствованной системы перехватчиков для наземной системы защиты средней зоны действия (GMD), которая позволяет раньше уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты в космосе.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Юрий Ильинов
Алексей Панько 2 ч. · Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует переброску в Донбасс тяжелой артиллерии и танков украинской армии — отчет СММ ОБСЕ от 14 сентября Inside⚒Donetsk
Юрий Ильинов
=0=0=

Картина дня

наверх