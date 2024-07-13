Ямальский депутат поспорил с сенатором о спорте

Мужчин в провинции нужно активно вовлекать в спорт и контролировать состояние их здоровья. Такое заявление сделал ямальский депутат тюменской областной думы Иван Вершинин в ответ на осуждение мужчин в спортзалах от сенатора Совфеда РФ Ольги Ковитиди.
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