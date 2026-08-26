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Сноб

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Чем заняться в Москве и Санкт-Петербурге 27 августа — 2 сентября: неделя со «Снобом»

Чем заняться в Москве и Санкт-Петербурге 27 августа — 2 сентября: неделя со «Снобом»

Провести ночь на палубе круиза под сеты 72 диджеев, побродить по комнатам старинного особняка, где развернулась независимая арт-ярмарка, или отправиться на первый в России семейный фестиваль совриска, который впервые переехал из Никола-Ленивца в городской парк, — рассказываем, чем заняться и куда сходить на ближайшей неделе.

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