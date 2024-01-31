Теннисисты-восточники блестяще выступили на турнирах ДФО и Приморья

Два ярких спортивных события состоялись в конце января на Дальнем Востоке. В Южно-Сахалинске прошел Чемпионат Дальневосточного федерального округа по настольному теннису, а в Приморье — Кубок «Восточного Порта» по большому теннису.
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