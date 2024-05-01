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Егор Мурашов: «Хотел бы поставить показательный номер для Синициной и Кацалапова. У меня есть идея, я говорил Никите об этом»

«Каждая постановка трудна и требует времени. Буду ставить [программы] еще Марку Лукину, Александру Мельникову, Илье Молянову.

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