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Силы ПВО за день сбили 238 БПЛА ВСУ над 15 регионами России

Силы ПВО за день сбили 238 БПЛА ВСУ над 15 регионами России

Над регионами России за день сбили 238 беспилотников украинских войск. Об этом доложила пресс-служба российского оборонного ведомства в телеграм-канале .

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