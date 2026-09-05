Путин поприветствовал Уиткоффа в Кремле словами «Добро пожаловать!»

Глава российского государства Владимир Путин поприветствовал специального представителя президента США Стива Уиткоффа в Кремле, обратившись к нему по-английски: «Welcome!» Кадры, на которых можно увидеть начало встречи российского лидера со спецпредставителем главы американской администрации Дональда Трампа, опубликовал Telegram-канал RT.