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Подполковник Дэвис: США напрямую спровоцировали конфликт между Москвой и Киевом

Отставной подполковник Вооружённых сил США Дэниел Дэвис, выступая на YouTube-канале, высказал мнение, что действия США, направленные на расширение НАТО и провокацию конфликта между Россией и Украиной, представляют угрозу для национальной безопасности России.

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