Российских граждан начали жвакуировать из сектора Газа

Россия приступила к эвакуации россиян из сектора Газа, сообщили в российском МЧС. На протяжении недели оперативная группа МЧС России проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта.