Организаторы фестиваля Zion в Тбилиси отменили запрет на посещение для россиян

Организаторы фестиваля электронной музыки Zion Fest, который пройдет в Тбилиси 25–26 сентября, сняли для россиян запрет на посещение данного мероприятия.
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