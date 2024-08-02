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Зачем России нужна Индонезия

Зачем России нужна Индонезия

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Президент Владимир Путин провел переговоры с избранным лидером Индонезии и министром обороны этой страны Прабово Субианто.

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