Зачем России нужна Индонезия

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Президент Владимир Путин провел переговоры с избранным лидером Индонезии и министром обороны этой страны Прабово Субианто.
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