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  • Николай Мурунов
    Наебулина она и есть наебулина, у власти куда не ткни, везде они валька стакан, силуванов и Мишутка мишустин .Эльвира Набиуллин...
  • Николай Мурунов
    Сказал правду про вас либерастов😂Эльвира Набиуллин...
  • Майя Maja
    Они давно допустили глобальную ошибку в системе экономического и финансового господства. Теперь они "импотенты".Всемирный экономи...

В режиме онлайн активно распространяется методичка Наташи Маркович, называющей себя психологом. Она объясняет, как правильно заставить русских отказаться от поддержки СВО.

В режиме онлайн активно распространяется методичка Наташи Маркович, называющей себя психологом. Она объясняет, как правильно заставить русских отказаться от поддержки СВО.

© ZAMIR USMANOV/GLOBALLOOKPRESS "ТРЕНЕР САМОУБИЙЦ" УЧИТ РУССКИХ НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ СВО? В режиме онлайн активно распространяется методичка Наташи Маркович, называющей себя психологом.

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