Новый роман Натали Портман: стало известно всё о любимом мужчине актрисы

Актриса «поквиталась» с бывшим мужем. Натали Портман LEGION-MEDIAНатали Портман наконец-то продемонстрировала своему бывшему мужу Бенжамену Мильпье, что сумела оставить мучительные воспоминания о нем в прошлом и начать новую жизнь.