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Китай

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Секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины призвал добиваться новых результатов в улучшении партийного стиля, создании неподкупного аппарата и борьбе с коррупцией

яньцзинь, 16 октября /Синьхуа/ -- Секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Ли Си призвал добиваться новых результатов в работе по улучшению партийного стиля, созданию неподкупного административного аппарата и борьбе с коррупцией.

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