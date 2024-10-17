Секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины призвал добиваться новых результатов в улучшении партийного стиля, создании неподкупного аппарата и борьбе с коррупцией

яньцзинь, 16 октября /Синьхуа/ -- Секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Ли Си призвал добиваться новых результатов в работе по улучшению партийного стиля, созданию неподкупного административного аппарата и борьбе с коррупцией.