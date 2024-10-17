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Китай

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Си Цзиньпин призвал к стабильному и устойчивому прогрессу в развитии китайско-монгольского всеобъемлющего стратегического партнерства

Пекин, 16 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в среду, что придает большое значение развитию двусторонних отношений и готов сотрудничать с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в целях содействия стабильному и устойчивому прогрессу в развитии китайско-монгольского всеобъемлющего стратегического партнерства под эгидой построения сообщества единой судьбы.

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