Маск передаст все доходы от контента о войне в Палестине больницам в Израиле и Красному кресту/полумесяцу в Газе

Американский миллиардер, владелец социальной сети Х (экс-Twitter) Илон Маск во вторник, 21 ноября, заявил, что направит доходы от контента, связанного с конфликтом в секторе Газа, больницам в Израиле и Красному кресту/полумесяцу в секторе Газа, – сообщают СМИ.