РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ПРИВЫКЛИ  ВСЕ  и  ВСЯ ПОЛУЧАТЬ  на  ШАРУ от  СОВЕТСКОГО  НАСЛЕДСТВА , при этом  НИЧЕГО НЕ ВКЛАДЫВАЯ  и вот  ,, РЕЗУЛЬ...Воспроизводство п...
  • Алексей Наседкин
    Ничего подобного для Австралии не жаль. И для Канады (привет её бандеровцам) тоже. Да и ещё другим нашим закадычным.В Австралии пляж ...
  • Sergey
    История предательств не знает предела !Первая группа из ...

Маск передаст все доходы от контента о войне в Палестине больницам в Израиле и Красному кресту/полумесяцу в Газе

Маск передаст все доходы от контента о войне в Палестине больницам в Израиле и Красному кресту/полумесяцу в Газе

Американский миллиардер, владелец социальной сети Х (экс-Twitter) Илон Маск во вторник, 21 ноября, заявил, что направит доходы от контента, связанного с конфликтом в секторе Газа, больницам в Израиле и Красному кресту/полумесяцу в секторе Газа, – сообщают СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх