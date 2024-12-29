Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Котел захлопываются, ВСУ в окружении: Юрий Подоляка в свежей сводке от 29.12.2024, последние новости

Котел захлопываются, ВСУ в окружении: Юрий Подоляка в свежей сводке от 29.12.2024, последние новости

Последние новости от Юрия Подоляки из зоны СВО на 29 декабря 2024 года. Российские войска ведут наступление на трех направлениях: в районе Большой Новоселки, где украинские подразделения оказались в полукольце; в Часовом Яре, где освобожден микрорайон Северный, создавая угрозу окружения центра города; и в районе Кураховской ТЭС, где российские силы ведут штурм станции и вышли к окраинам Петропавловки.

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