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Царьград

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The Guardian: Малиновка признана «Птицей года» в Новой Зеландии

The Guardian: Малиновка признана «Птицей года» в Новой Зеландии

Чёрная малиновка, чья численность некогда сократилась до одной размножающейся пары, признана «Птицей года» в Новой Зеландии благодаря уникальной природоохранной программе, увеличившей популяцию до 350 взрослых особей.

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