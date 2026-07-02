В Татарстане объем строительных работ превысил 273 млрд рублей

Объем строительных работ в Приволжском федеральном округе за январь — май 2026 года составил 893,95 млрд рублей, что на 6,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии