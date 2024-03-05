Politico: опубликованный разговор немецких военных оставил Шольца в дураках

Публикация перехваченного разговора немецких военных о потенциальных ударах по Крымскому мосту негативно повлияла на позиции канцлера Германии Олафа Шольца, показав превосходство российского лидера Владимира Путина.
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