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Politico: опубликованный разговор немецких военных оставил Шольца в дураках

Politico: опубликованный разговор немецких военных оставил Шольца в дураках

Публикация перехваченного разговора немецких военных о потенциальных ударах по Крымскому мосту негативно повлияла на позиции канцлера Германии Олафа Шольца, показав превосходство российского лидера Владимира Путина.

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