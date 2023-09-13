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Замгубернатора ХМАО Шумакова потребовала провести в «ЮграМегаСпорт» кадровый аудит, который обойдется почти в миллион рублей

Замгубернатора ХМАО Шумакова потребовала провести в «ЮграМегаСпорт» кадровый аудит, который обойдется почти в миллион рублей

Правительственная компания «ЮграМегаСпорт», которая финансируется из бюджета ХМАО, потратит почти 1 млн рублей на услуги по проведению внешнего кадрового аудита.

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