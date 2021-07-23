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  • Георгий Михалев
    Азербайджан турецкая скотина безнаказанно оккупировала, теперь продолжит дальнейшую оккупацию Кавказа.Эрдоган придумал ...
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    Даже если Ердоган сунется на Кавказ там он и получит хороших пи.....ей, без всякой Российской армии. Навряд ли кавка...Эрдоган придумал ...
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    Если бы я такое нащупал ночью в постели, я бы стал заикой на всю жизнь.ДМО* или уже ГМО?

Первая большая война "могучего утёнка". Как Су-34 проявил себя в Сирии.

Первая большая война "могучего утёнка". Как Су-34 проявил себя в Сирии.

На авиасалоне МАКС-2021 в Жуковском руководство Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству заявило, что иностранные покупатели наконец проявили повышенный и предметный интерес к ещё одному замечательному самолёту фирмы "Сухой".

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