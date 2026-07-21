БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Чем раньше думали?»: На Урале бушует стихия, а власти только-только спохватились

«Чем раньше думали?»: На Урале бушует стихия, а власти только-только спохватились

Региональное руководство словно не знает, как пользоваться прогнозом погоды — и заранее к ЧП готовиться не спешило Герман Галкин На фото: автомобили на затопленной из-за ливней улице в Екатеринбурге (Фото: Илья Московец/URA.

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Комментарии
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Валентина Литвяк
Во всем виноваты не компетентные и вороватые чиновники.
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4 н.