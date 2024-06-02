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Разгегемонивание. Страны БРИКС начали вывозить своё золото из хранилищ англосаксов. Индия забрала сразу 100 тонн

Разгегемонивание. Страны БРИКС начали вывозить своё золото из хранилищ англосаксов. Индия забрала сразу 100 тонн

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Одно из самых больших достижений англосаксонского мира, образца 1991-2024 годов, заключается в том, что они сумели создать условия хранения чужих активов и золотовалютных резервов на территории своих стран.

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Комментарии
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VM
Voldemar M
под это золото они получают дивиденты  не народ а правительство
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1 д.
лл
лина любимцева
Правильно делают, что забирают свои ценности . Иначе если НЕ УГОДЯТ США, то можно будет лишиться всего.
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1 д.
Eduard
Никогда не понимал тех кто хранит деньги золото у других.У тех всегда возникнит мысль&quot;Не отдавать&quot; и начнут причины выдумывать!
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21 час.

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