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Глава МИД Израиля Кац назвал Эрдогана одним из главных антисемитов в истории

Глава МИД Израиля Кац назвал Эрдогана одним из главных антисемитов в истории

Турция ― одна из главнейших стран, поддерживающих террор в отношении израильтян, а президент Реджеп Тайип Эрдоган ― один из крупнейших антисемитов в истории, заявил 9 марта министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

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