Глава МИД Израиля Кац назвал Эрдогана одним из главных антисемитов в истории

Турция ― одна из главнейших стран, поддерживающих террор в отношении израильтян, а президент Реджеп Тайип Эрдоган ― один из крупнейших антисемитов в истории, заявил 9 марта министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии