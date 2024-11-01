Прогноз погоды в Крыму на 1 ноября В Симферополе +16 и небольшой дождьВ Севастополе +18 и небольшой дождьВ Евпатории +18 и пасмурноВ Черноморском +18 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +18 и облачно с прояснениямиВ Ялте +19 и пасмурноВ Алуште +18 и пасмурноВ Керчи +17 и пасмурноВ Армя.