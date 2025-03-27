Акция «Тотальный диктант» стартует в Татарстане 5 апреля

5 апреля состоится Международная просветительская акция «Тотальный диктант». Больше 1 тыс. площадок по всей республике ждут желающих первыми написать под диктовку уникальный текст и проверить свою грамотность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии