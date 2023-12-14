На Запорожском направлении военнослужащие ВСУ предпочли сдаться в плен, чем продолжать выполнять приказы своего командования

По словам пленных, каждым днем у ВСУ всё больше не хватает подготовленных военнослужащих, многие, кого отправляют на верную смерть, спасаются бегством с передовой или сдаются в плен российской армии, отказываясь участвовать в боевых действиях.
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