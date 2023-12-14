Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

812 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • radiofree RF
    Заколебали фейковыми статьями!Дождались: пенсио...
  • Людмила Абрамова
    не ведитесь...москвичам ничего не платят все что пишут враньеДождались: пенсио...
  • Валентина Матвеенко
    А почему только москвичам, а остальные ,что не заслужили?🤔Дождались: пенсио...

На Запорожском направлении военнослужащие ВСУ предпочли сдаться в плен, чем продолжать выполнять приказы своего командования

На Запорожском направлении военнослужащие ВСУ предпочли сдаться в плен, чем продолжать выполнять приказы своего командования

По словам пленных, каждым днем у ВСУ всё больше не хватает подготовленных военнослужащих, многие, кого отправляют на верную смерть, спасаются бегством с передовой или сдаются в плен российской армии, отказываясь участвовать в боевых действиях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх