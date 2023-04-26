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«Авангард» готов платить Грицюку 35–40 млн рублей в год. Игрок хочет 110 млн за 2 сезона («Матч ТВ»)

Сообщалось, что агент форварда просит сумму в размере 110 млн рублей за два сезона (50+60). По данным «Матч ТВ», «Авангард» готов платить Грицюку 35–40 млн в год.

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