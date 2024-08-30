Военкор Руденко опубликовал видео с отражением ДРГ на Кинбурнской косе

Военкор Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлена работа российских военных, не допустивших диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) ВСУ высадиться на побережье Кинбурнской косы в Херсонской области.
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