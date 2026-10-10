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Царьград

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Тищенко: Беларусь предлагает странам дальней дуги честное партнерство

Тищенко: Беларусь предлагает странам дальней дуги честное партнерство

Эксперт по нацбезопасности Александр Тищенко связал успехи Беларуси на дальней дуге с готовностью Минска предлагать товары, услуги, технологии и промышленную кооперацию без требования уступок и без введения санкций.

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