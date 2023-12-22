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Китай

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В Беларуси состоялась презентация первого тома книги "Си Цзиньпин о государственном управлении" на белорусском языке

Минск, 21 декабря /Синьхуа/ -- Презентация первого тома книги "Си Цзиньпин о государственном управлении" на белорусском языке и симпозиум по государственному управлению Китая и Беларуси прошли в среду в Национальной академии наук Беларуси.

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