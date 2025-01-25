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Дежурным по Туле 25 января назначен Максим Колычев

Дежурным по Туле 25 января назначен Максим Колычев

В выходные и праздники в Туле организовано дежурство сотрудников администрации. Так, в субботу, 25 января, за порядком в оружейной столице проследит дежурный — начальник главного управления администрации Тулы по Пролетарскому округу Максим Колычев.

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