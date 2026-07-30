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Новости Омска

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День города и марафон пройдут в Омске при 33-градусной жаре и с дождями

День города и марафон пройдут в Омске при 33-градусной жаре и с дождями. Омские синоптики опубликовали прогноз погоды на 1-2 августа, когда в Омске состоятся праздничные мероприятия.

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