День города и марафон пройдут в Омске при 33-градусной жаре и с дождями. Омские синоптики опубликовали прогноз погоды на 1-2 августа, когда в Омске состоятся праздничные мероприятия.
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День города и марафон пройдут в Омске при 33-градусной жаре и с дождями. Омские синоптики опубликовали прогноз погоды на 1-2 августа, когда в Омске состоятся праздничные мероприятия.
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