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Аргументы недели

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Министры и прочие чиновники — пока все видят лишь «тасуемую колоду карт»

Министры и прочие чиновники — пока все видят лишь «тасуемую колоду карт»

То, что сегодня происходит с образованием, не устраивает уже не только простых граждан. Как видно из произошедшего с ответственными за организацию процесса того самого образования в Государственной Думе разговора при утверждении министра просвещения в мае этого года, Спикер Госдумы Вячеслав Володин так же не в восторге от того, куда клонят образовательный процесс.

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Комментарии
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Владимир Козлов
Ко всему прочему тихой сапой уничтожают русский язык, вставляя в речь иностранные слова. С каждым годом их всё больше и скоро не будут знать даже синонимов этих слов. Не зря этим был обеспокоен Задорнов, зная это от учителей, которые к нему обращались за помощью.
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