Министры и прочие чиновники — пока все видят лишь «тасуемую колоду карт»

То, что сегодня происходит с образованием, не устраивает уже не только простых граждан. Как видно из произошедшего с ответственными за организацию процесса того самого образования в Государственной Думе разговора при утверждении министра просвещения в мае этого года, Спикер Госдумы Вячеслав Володин так же не в восторге от того, куда клонят образовательный процесс.
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