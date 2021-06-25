Мир большого секса и свободных мужчин

Стерва & К°ПолитикаМир большого секса и свободных мужчин В эфире ночное ток-шоу "О сексе по-взрослому".В нашей кухонной студии - отважная героиня и её письмо.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladВ тандеме САМКА-ВАГИНА безусловным лидером является именно ВАГИНА. Самка - это БЕЗМОЗГЛЫЙ КОНТЕЙНЕР для ВАГИНЫ.Vera DobryaginaХороших дядь свободных полно...Но для нашей умницы-красавицы Кэт не нашлось вот))) Поэтому она других учит.Анна AnmiСекс на первом свидании может обернуться любовью всей жизни... но чаще он оборачивается сифилисом)))AMAndrew MatseevskyДругими словами, если у партнера сифон то заразиться от него можно только в случае секса на первом свидании? А если секс будет на двадцать первом, то он станет уже незаразным? Типично женская логика.Комментировать
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