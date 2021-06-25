Стерва & К°

98 739 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad
    Хорошо хоть против собственной безмозглости не возражают - уже ПРОГРЕСС.Все мы вышли из «...
  • Ирина
    Отчасти потому и миллионер, что деньги на ветер не бросает.О СЧЁТЧИКАХ
  • Ирина
    Какое счастье, что вы не пркурор.......................О СЧЁТЧИКАХ

Мир большого секса и свободных мужчин

Мир большого секса и свободных мужчин

  В эфире ночное ток-шоу "О сексе по-взрослому".В нашей кухонной студии - отважная героиня и её письмо.

Вернуться к статье
41
Обсудить
Wlad Wlad
В тандеме САМКА-ВАГИНА безусловным лидером является именно ВАГИНА. Самка - это БЕЗМОЗГЛЫЙ КОНТЕЙНЕР для ВАГИНЫ.
Vera Dobryagina
Хороших дядь свободных полно...Но для нашей умницы-красавицы Кэт не нашлось вот))) Поэтому она других учит.
Анна Anmi
Секс на первом свидании может обернуться любовью всей жизни... но чаще он оборачивается сифилисом)))
Andrew Matseevsky
Другими словами, если у партнера сифон то заразиться от него можно только в случае секса на первом свидании? А если секс будет на двадцать первом, то он станет уже незаразным? Типично женская логика.

Картина дня

наверх