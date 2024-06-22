Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 011 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leonid PlиGin
    Хинштейн, видимо, считает, что цена победы сегодняшней должна быть равноценна Победе в 1945 году. Сталин вовремя убра...Хинштейн: Россию ...
  • Meerflieger
    Сейчас его ещё и путинистом сделают... Специально промазал, мол... 🤔😃Украинский депута...
  • Владимир Акулов
    Фантазирует  сучка  об  изнасиловании.В ФРГ 15-летняя д...

SHOT: Дом моды Вячеслава Зайцева после смерти его сына станет музеем

SHOT: Дом моды Вячеслава Зайцева после смерти его сына станет музеем

Журналистам стала известна судьба Дома мода Вячеслава Зайцева после смерти его сына Егора. В беседе с Telegram-каналом SHOT близкий друг семьи, певец Юлиан, заявил, что в планах сделать их учреждения музей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх