SHOT: Дом моды Вячеслава Зайцева после смерти его сына станет музеем

Журналистам стала известна судьба Дома мода Вячеслава Зайцева после смерти его сына Егора. В беседе с Telegram-каналом SHOT близкий друг семьи, певец Юлиан, заявил, что в планах сделать их учреждения музей.
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