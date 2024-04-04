О ситуации во Всероссийском обществе глухих будет информирован президент

1 апреля 2024 года в Мещанском районном суде города Москвы состоялось заседание, на котором рассматривался вопрос о возможном изменении меры пресечения (с заключения под стражу на домашний арест) в отношении задержанного президента Всероссийского общества глухих Станислава Иванова.
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