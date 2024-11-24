Митрополит Лука: Архиереев УПЦ вызывают в ТЦК для мобилизации

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в интервью Александру Шелесту выразил обеспокоенность в связи с вызовами священников Украинской Православной Церкви (УПЦ) в территориальные центры комплектации для уточнения данных.
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